L’Uragano Priscilla assedia la costa occidentale del Messico: raggiungerà la 2ª categoria, allarme alluvioni lampo

La costa occidentale del Messico è stata colpita dall’uragano Priscilla, un ciclone tropicale che ha portato con sé forti piogge, venti intensi e mare agitato, interessando in particolare le aree costiere e la penisola della Bassa California. Secondo il National Hurricane Center (NHC), Priscilla si trova a circa 330 km a Ovest-Sud/Ovest di Cabo Corrientes, con venti massimi sostenuti di 140 km/h. Le autorità messicane hanno emesso un tropical storm watch per la Bassa California del Sud, dalla zona di Cabo San Lucas fino a Cabo San Lázaro, e hanno previsto che l’uragano possa intensificarsi fino a toccare la 2ª categoria per poi iniziare a indebolirsi.

Come misura preventiva, il governo della Bassa California del Sud ha annunciato la sospensione delle lezioni in tutti i centri educativi a Los Cabos e La Paz a partire da oggi. Sono stati inoltre predisposti una decina di rifugi nella zona di Los Cabos per le persone che vivono in aree a rischio.

Le previsioni meteorologiche indicano che le bande esterne dell’uragano potrebbero portare fino a 10 cm di pioggia in alcune zone del Messico sudoccidentale, aumentando il rischio di allagamenti improvvisi negli Stati di Michoacán e Colima. Inoltre, le onde generate da Priscilla stanno già raggiungendo la costa, con pericolo di correnti marine e mare pericoloso per la vita.

Nel frattempo, a Sud/Ovest della punta meridionale della Bassa California, la tempesta tropicale Octave si sta indebolendo, con venti massimi sostenuti di 85 km/h. Non sono stati emessi avvisi o allerte per Octave, e non sono previsti rischi per le zone costiere. La tempesta continuerà a perdere forza fino a dissiparsi nei prossimi giorni.