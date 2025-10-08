L’uragano Priscilla minaccia la Bassa California mentre nasce una nuova tempesta atlantica

L’Uragano Priscilla ha sfiorato nella giornata di ieri la 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, avvicinandosi alle coste occidentali del Messico, mentre una nuova tempesta tropicale – denominata Jerry – si è formata e rapidamente intensificata nell’oceano Atlantico. È quanto ha reso noto il National Hurricane Center (NHC) statunitense. Nel Pacifico, Priscilla fa registrare venti sostenuti fino a circa 170 km/h, muovendosi verso Nord/Ovest a una velocità di 15 km/h. Nella serata di ieri, l’occhio del ciclone si trovava a circa 604 km a Ovest di Cabo Corrientes e a 305 km a Sud-Sud/Ovest della punta meridionale della Bassa California. Le bande esterne dell’uragano avevano già raggiunto lo stato messicano della Bassa California del Sud.

Le autorità locali hanno diramato un’allerta per tempesta tropicale lungo la costa da Cabo San Lucas a Cabo San Lázaro e, come misura precauzionale, hanno sospeso le lezioni in tutte le scuole di Los Cabos e La Paz a partire da martedì. Sono stati inoltre allestiti dodici rifugi temporanei per accogliere gli abitanti delle aree più vulnerabili.

È previsto che le piogge legate a Priscilla potranno raggiungere fino a 10 cm di accumulo nelle regioni sudoccidentali del Messico, in particolare negli stati di Michoacán e Colima, con rischio di alluvioni lampo. Le onde e le correnti di risacca lungo la costa rappresentano una minaccia significativa. L’NHC ha inoltre stimato che l’uragano inizierà a indebolirsi a partire dalle prossime ore.

Nel frattempo, sull’altro lato del continente, nell’Atlantico, si è formata la tempesta tropicale Jerry, a circa 1.658 km a Est-Sud/Est delle isole Sopravento Settentrionali. I venti massimi hanno già raggiunto gli 85 km/he, secondo gli esperti, la tempesta potrebbe trasformarsi in uragano entro uno o due giorni. Si prevede che l’occhio del ciclone passerà vicino o a Nord delle isole di Barbuda, Anguilla, Saint-Barthélemy, Saint-Martin e Sint Maarten tra giovedì e venerdì, dove è stata diramata un’allerta per tempesta tropicale.

Più lontano nel Pacifico, la tempesta tropicale Octave sta invece perdendo forza a circa 1.207 km a Sud/Ovest della punta della Bassa California, con venti di 75 km/h e un lento movimento verso Est-Sud/Est.