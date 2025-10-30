Madrid e Lisbona sempre più vicine: approvate le tappe per la ferrovia ad alta velocità

La Commissione europea ha adottato una decisione di esecuzione che stabilisce le tappe fondamentali e le scadenze per il completamento del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Madrid e Lisbona. Questo importante progetto infrastrutturale transfrontaliero migliorerà significativamente la connettività all’interno dell’Unione europea. Sostenuta all’unanimità dagli Stati membri, la decisione promuove la piena integrazione di Portogallo e Spagna nella rete ferroviaria europea ad alta velocità. Entro il 2030, i passeggeri potranno viaggiare tra le due capitali in circa 5 ore e, entro il 2034, in sole 3 ore.

I dettagli sul progetto

“Percorrere poco più di 600 chilometri da Lisbona a Madrid in sole 3 ore – ha dichiarato il commissario Ue per i Trasporti sostenibili e il Turismo, Apostolos Tzitzikostas – è un esempio notevole dei collegamenti ferroviari ad alta velocità che intendiamo realizzare in tutta Europa. Tali collegamenti rendono il viaggio in treno un’alternativa davvero attraente e sostenibile per gli spostamenti tra città”. La Commissione ha già sostenuto la realizzazione di questo collegamento ferroviario. In Portogallo, la nuova linea ad alta velocità “Evora-Elvas” ha ricevuto 235 milioni di euro dal Meccanismo per Collegare l’Europa. Sul versante spagnolo, diversi fondi di investimento dell’UE, come il FESR e il Fondo europeo di sviluppo regionale (RFF), hanno erogato circa 750 milioni di euro di sostegno alla linea ad alta velocità che collega l’Estremadura a Madrid dal 2014.

La decisione odierna fa parte di un più ampio sforzo per accelerare l’attuazione dei progetti transfrontalieri nell’ambito del regolamento rivisto sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), rafforzando l’impegno dell’Unione europea a favore di trasporti fluidi, sostenibili e sicuri. Rappresenta inoltre un importante passo avanti nella visione dell’Ue di collegare l’Europa attraverso la ferrovia ad alta velocità. All’inizio di novembre, la Commissione presenterà il suo piano per una rete europea ad alta velocità.