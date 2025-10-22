Maltempo a Stromboli, “poca pioggia e Ginostra è invasa di fango e detriti” | FOTO

La pioggia provoca di nuovo grandi disagi a Ginostra, piccola frazione dell’isola di Stromboli, alle Eolie. “Sono bastati poco più di dieci minuti di pioggia, neanche molto intensa, per riportare la minuscola frazione di Ginostra ai disagi vissuti lo scorso inverno. Fango e detriti alluvionali hanno invaso alcune stradine per poi riversarsi violentemente in mare”, afferma Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra. “Risultano parzialmente impraticabili tratti della via San Vincenzo e della stradina che conduce all’approdo. Inoltre, lo storico scalo del Pertuso si ritrova nuovamente ostruito dal fango. Ad esondare il Torrente Mastro Giovanni e i torrenti Serro Lazzaro e Mancuso”, aggiunge.

