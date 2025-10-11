Maltempo Agrigento, donna dispersa a Favara: le ricerche proseguono per l’11° giorno

Proseguono da 11 giorni le ricerche di Marianna Bello, la 38enne di Favara scomparsa il 1° ottobre scorso, travolta dall’alluvione che ha colpito la cittadina dell’Agrigentino. Ogni giorno oltre 200 soccorritori – tra vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e membri di diverse associazioni – sono impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca. Oggi gli sforzi si concentrano in contrada Chimento, nei pressi di un pozzetto parzialmente crollato, situato a poche decine di metri dal punto in cui, nei giorni scorsi, è stata ritrovata la giacca che Marianna indossava al momento della scomparsa.