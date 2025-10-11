Maltempo Agrigento, donna dispersa a Favara: le ricerche proseguono per l’11° giorno

Oggi le ricerche della donna dispersa a Favara si concentrano in contrada Chimento, nei pressi di un pozzetto parzialmente crollato

maltempo sicilia dispersa favara

Proseguono da 11 giorni le ricerche di Marianna Bello, la 38enne di Favara scomparsa il 1° ottobre scorso, travolta dall’alluvione che ha colpito la cittadina dell’Agrigentino. Ogni giorno oltre 200 soccorritori – tra vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e membri di diverse associazioni – sono impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca. Oggi gli sforzi si concentrano in contrada Chimento, nei pressi di un pozzetto parzialmente crollato, situato a poche decine di metri dal punto in cui, nei giorni scorsi, è stata ritrovata la giacca che Marianna indossava al momento della scomparsa.

