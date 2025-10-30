Maltempo al Centro/Nord, piogge incessanti: primi allagamenti in Emilia-Romagna, il Reno supera la soglia arancione

Le intense precipitazioni causate dalla perturbazione attualmente sull’Italia stanno interessando parte del Centro/Nord, con un marcato peggioramento delle condizioni meteo. In Alto Appennino Tosco-Emiliano si registra un incremento idrometrico significativo del Fiume Reno, che a Pracchia (PT) ha superato la soglia arancione di attenzione, così come a Porretta Terme. Soglia gialla superata per il Silla a Silla, per il fiume Reno a Vergato, per il Scoltenna a Fiumalbo, per il Scoltenna a Ponte Val di Sasso, per il Cedra a Selvanizza, per l’Enza a Vetto, e per l’Enza a Cedogno

Le piogge diffuse, localmente molto intense, stanno causando innalzamenti dei corsi d’acqua e possibili criticità idrogeologiche, con i primi allagamenti segnalati nell’Appennino bolognese. Tanta acqua sull’alto Pistoiese dove si segnalano 180 mm nelle ultime 12 ore, con l’Ombrone che comincia a crescere. Si riportano accumuli pluviometrici importanti sull’Appennino Tosco-Emiliano e in Lunigiana, con picchi fino a 170 mm e 150 mm all’Abetone. I fiumi in provincia di Massa risultano in netto aumento e le piogge continueranno per buona parte del pomeriggio. Nelle prossime ore il maltempo si estenderà progressivamente anche al Sud.

