Maltempo alle Eolie: mareggiata a Lipari, collegamenti difficili

La prima mareggiata autunnale sta creando forti difficoltà nei collegamenti marittimi per le Isole Eolie: fermi gli aliscafi, l’unico mezzo a viaggiare è la nave “Nerea” di Caronte & Tourist Isole Minori che ha collegato Milazzo con Vulcano – Lipari – Salina – Panarea – Stromboli e viceversa. A terra la situazione più difficile si registra nel borgo liparese di Acquacalda dove il lungomare e il borgo di San Gaetano sono finiti “sott’acqua”, in attesa dei lavori di protezione dell’abitato. I marosi, sospinti dal vento di ovest-nord/ovest, stanno invadendo, a più riprese, la sede stradale, depositandovi sabbia e pietre, rendendo di conseguenza impossibile la normale circolazione sia veicolare che pedonale.

