Maltempo, allerta arancione per vento a Roma: chiusi cimiteri, giardini, parchi e ville storiche

In considerazione dell’allerta meteo codice arancione per vento a Roma dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 18-24 ore, il Campidoglio ha disposto la chiusura di tutti i cimiteri cittadini, il divieto di accesso, transito o circolazione, per lo svolgimento di attività ludico ricreative, alle aree verdi, ai giardini, ai parchi e alle ville storiche sull’intero territorio capitolino, il divieto di svolgimento di qualunque attività, già preventivamente autorizzata, nelle aree sottostanti ai carichi sospesi ed alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta, l’interdizione della circolazione lungo le strade e relative pertinenze le cui alberature versano in un significativo stato di compromissione o perché manifestanti evidenze di oggettivo pericolo di caduta, rilevabili a vista.

