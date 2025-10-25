Maltempo Argentina, inondazioni devastanti a San Martín: piogge estreme causano gravi danni | VIDEO

Le forti piogge che hanno colpito la provincia di Mendoza, in Argentina, hanno causato inondazioni devastanti nella regione di San Martín. Le precipitazioni straordinarie, che si sono abbattute sulla zona nelle ultime ore, hanno causato gravi danni e sono in corso le operazioni di soccorso. Alcune zone sono rimaste isolate. I cittadini di San Martín, che già si trovano ad affrontare gravi danni materiali, temono anche per la loro sicurezza, mentre il bilancio dei danni potrebbe aumentare nelle prossime ore. Nel frattempo, continua l’allerta meteo per altre zone della provincia e si teme che le condizioni climatiche avverse possano persistere. Massiccia inondazione anche a Tecnopolis a Villa Martelli, Buenos Aires.

Maltempo Argentina, inondazioni in provincia di Buenos Aires