Maltempo Argentina, violenta grandinata a Del Campillo: località imbiancata | FOTO e VIDEO

Questa mattina, ora locale, un’intensa grandinata si è abbattuta sulla città di Del Campillo, in provincia di Córdoba, in Argentina. Impressionante la violenza del fenomeno per la quantità e le dimensioni dei chicchi di ghiaccio, che hanno ricoperto strade, cortili e tetti in pochi minuti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Anche a Villa Valeria, situata a pochi chilometri di distanza, è stata segnalata una grandinata simile, sebbene di minore intensità. Finora non sono stati segnalati danni materiali significativi, ma l’evento ha destato preoccupazione tra i produttori rurali della zona, che si trovano nel bel mezzo della stagione della semina.

Maltempo Argentina, violenta grandinata a Del Campillo: località imbiancata