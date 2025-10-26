Maltempo Australia, forte tempesta nel Queensland: grandine grossa e forti venti, danni e blackout | FOTO e VIDEO

Grandine fino a 5cm di diametro e raffiche di vento fino a 96km/h sono state registrate dopo che un violento temporale ha colpito il Queensland sudorientale, in Australia. Il Bureau of Meteorology (BOM) ha emesso un avviso di forte temporale nel sud-est nel pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, comprese alcune zone di Brisbane, Moreton Bay, Redlands, Logan, Sunshine Coast, Noosa, South Burnett e Gold Coast. Un altro avviso è stato emesso anche per Wide Bay-Burnett, la costa sudorientale e alcune zone dei distretti di Central Highlands e Coalfields, Capricornia e Darling Downs e Granite Belt.

Chicchi di grandine di grandi dimensioni (5cm) sono caduti nella periferia meridionale di Brisbane alle 16:45 locali mentre grandine di 4cm è stata segnalata vicino a Ipswich, secondo il BOM, e raffiche di vento di 96km/h sono state registrate all’aeroporto di Archerfield.

Blackout a causa di danni estesi alla rete

Energex ha dichiarato sui social media che la tempesta ha “completamente distrutto la nostra rete”, con oltre 70.000 clienti rimasti senza elettricità. Brisbane è stata di gran lunga la più colpita, con 40.000 interruzioni, seguita da Ipswich con oltre 12.000. Ergon Energy ha dichiarato che ci sono più di 40 cavi interrotti nell’area di Toowoomba e “molti altri danni a pali e cavi in ​​tutta la regione“.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Queensland sta rispondendo a diverse interruzioni di corrente nel sud-est.

Danni diffusi

Le squadre sono intervenute per un incidente con il tetto di un’azienda a Toowoomba e il tetto di un’abitazione a Millmeran.

Il Servizio di Emergenza Statale (SES) ha ricevuto diverse chiamate per assistenza con alberi caduti e linee elettriche, da Ipswich a Brisbane.

Nel sobborgo di Woolloongabba, nel centro di Brisbane, Vulture Street e Leopard Street sono state chiuse a causa di gravi danni al manto stradale, che il SES ha ritenuto essere collegati alla tempesta.

La meteorologa Miriam Bradbury ha affermato che l’attività temporalesca è stata probabilmente innescata da una debole depressione che ha creato un ambiente instabile e umido.