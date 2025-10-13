Maltempo, autunno tempestoso in Spagna: nubifragi tra Catalogna e Comunità Valenciana

Il maltempo infierisce sulla Spagna, con precipitazioni intense e temporali che colpiscono soprattutto le regioni dell’area mediterranea. Una massa d’aria fredda in quota sta infatti intensificando l’instabilità atmosferica, portando cieli nuvolosi e piogge significative già dalle prime ore del mattino. Le comunità più colpite saranno 7: Baleari, Catalogna, Comunità Valenciana, Aragona, Castiglia-La Mancia, Navarra e La Rioja. Nelle prime 3, dove i bollettini meteo indicano il livello di allerta arancione, il rischio maggiore riguarda piogge torrenziali, temporali intensi e possibili grandinate.

Epicentro del maltempo tra Tarragona e Alicante

Le precipitazioni più forti si concentreranno lungo i litorali e le zone vicine tra Barcellona e il Nord di Alicante. Nella fascia che va da Tarragona a Valencia sono previste piogge abbondanti, con accumuli che potrebbero raggiungere i 100 mm in 12 ore. In particolare, il Nord e il Sud della provincia di Valencia e il Nord di Alicante sono a maggior rischio.

AEMET segnala anche possibili accumuli di 40 mm in un’ora, con conseguente aumento del rischio di allagamenti locali. A Tarragona, il litorale Sud e aree vicine potrebbero registrare fino a 80 mm di pioggia in 12 ore, accompagnati da raffiche di vento intenso. A Castellón, le piogge potrebbero raggiungere i 40 mm in un’ora, con temporali localmente molto forti e possibilità di grandine, soprattutto nelle zone interne e lungo la costa.

Baleari e interno

Sulle isole Baleari, l’allerta arancione riguarda soprattutto Ibiza e Formentera, dove si attendono precipitazioni fino a 50 mm in un’ora e temporali intensi tra pomeriggio e sera, con rischio di grandine. Fenomeni simili interesseranno anche Castiglia-La Mancia, in particolare le province di Ciudad Real, Toledo, Cuenca e Guadalajara, con temporali tra la notte e il primo pomeriggio e accumuli tra 15 e 20 mm all’ora, accompagnati da raffiche di vento.

Aragona, Navarra e La Rioja restano sotto allerta gialla per piogge e temporali, soprattutto nelle zone montane come i Pirenei, la catena iberica di Saragozza e quella di La Rioja.

Condizioni generali e temperature

Il resto del Paese resterà relativamente al riparo dalle piogge più intense, anche se il cielo sarà variabile, con nubi sparse e banchi di nebbia al mattino nelle zone centrali e settentrionali. Nell’area mediterranea soffieranno venti moderati da Nord e Est, con raffiche fino a forti nel Sud/Est peninsulare. Polvere in sospensione interesserà il Mar di Alborán, la metà Sud della penisola e le Baleari, rendendo l’aria più torbida nelle aree interessate dalla pioggia.

Le temperature rimarranno stabili nella maggior parte del territorio, con minime in lieve aumento nell’alto Ebro e nei Paesi Baschi.

Il giorno sarà quindi dominato da maltempo autunnale, pioggia e vento lungo gran parte dell’Est peninsulare.