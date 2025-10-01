Maltempo Basilicata, impressionante tornado a Policoro | VIDEO

In attesa dell’ingresso del fronte freddo che porterà temperature tipicamente invernali in Italia, piogge e temporali hanno colpito diverse parti del Paese oggi, creando situazioni di criticità. Tra queste, spicca sicuramente il tornado che si è formato a Policoro, in provincia di Matera, in Basilicata. Le immagini condivise sui social mostrano un cono ben pronunciato. Secondo alcune testimonianze, il vortice si sarebbe formato sulla terraferma per poi passare al mare. Non ci sono, al momento, notizie di danni.

Oggi la Basilicata è stata colpita da piogge e temporali che hanno scaricato 40mm a Miglionico, 29mm a Marconia, 25mm a Pisticci, 13mm a Montescaglioso.

Maltempo Basilicata, le immagini del tornado a Policoro

