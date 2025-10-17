Maltempo Basilicata, livelli dei fiumi in aumento: la situazione aggiornata

Ore di apprensione sul versante ionico della Basilicata dopo le forti piogge che hanno colpito il Pollino jonico, il Basso Sinni e le colline materane. La rete fluviale presenta portate e livelli idrometrici in crescita nei tratti di valle, con monitoraggio operativo in corso. Dalle prime ore del mattino è stato eseguito un rilascio controllato dalla Diga di Gannano, inizialmente di 200 m³/s poi ridotto a 50 m³/s, ed è stato diramato uno stato di allerta per rischio idraulico a valle per i comuni del Basso Agri. Il livello idrometrico ha raggiunto circa 3 m intorno alle 09:00 per stabilizzarsi sui 2 m, indicando un progressivo rientro dei valori.

La situazione è sotto controllo, ma permane la necessità di prudenza per ulteriori rovesci residui e possibili risposte idrauliche dei bacini. Segnalate criticità puntuali sulla viabilità per piccoli smottamenti e depositi di detriti; l’area più interessata è il corridoio compreso tra Nova Siri, Rotondella e Tursi, dove sono in corso interventi di ripristino.

Il minimo responsabile dell’evento si allontana verso est; tuttavia la persistenza di umidità e la ventilazione sullo Ionio possono favorire temporali isolati nelle prossime ore. Si raccomanda di evitare l’attraversamento di sottopassi e tratti stradali prossimi a alvei minori, di non sostare in prossimità di pendii instabili e di seguire gli aggiornamenti ufficiali delle autorità territoriali.

In sintesi: livelli fluviali in calo ma ancora sopra media, rilascio regolato dalla diga, criticità viarie localizzate e quadro in graduale miglioramento, con vigilanza attiva su aree esposte e corsi d’acqua di pianura.

