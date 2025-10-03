Maltempo Basilicata, Scanzano chiede lo stato di calamità dopo i tornado

“Abbiamo richiesto lo stato di calamità naturale per la nostra città dopo aver fatto sopralluoghi su tutto il territorio di Scanzano e dopo aver preso coscienza dei danni che le trombe d’aria del primo ottobre scorso hanno inferto alle colture, non potevamo fare altro che agire in questo modo”. Così il sindaco di Scanzano Jonico (Matera), Pasquale Cariello, dopo l’ondata di maltempo che ha comportato numerosi disagi agli agricoltori della zona.

“Chiederemo un incontro alla Regione – ha aggiunto – invitando chi di dovere a venire qui per avere contezza dei danni che il mondo agricolo ha subito. Scanzano vive di questo e noi amministratori abbiamo il dovere di tutelare i nostri agricoltori”.

