Maltempo Brasile: violenti temporali, vento e grandine a Sud

Un nuovo fronte freddo è in avvicinamento allo Stato di Rio Grande do Sul e raggiungerà la regione nella giornata di domenica 5 ottobre 2025. Il sistema si sposterà poi rapidamente verso il Sud del Brasile nel corso di lunedì, determinando un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche. Questo fronte sarà associato a un ciclone extratropicale situato sull’oceano Atlantico, già completamente sviluppato e lontano dal continente.

Sebbene non abbia effetti diretti sulle aree terrestri, la sua presenza favorirà una forte instabilità atmosferica sull’intera regione meridionale.

Temporali intensi e rischio grandine di grande dimensione

Gli ultimi aggiornamenti dei meteorologi brasiliani indicano che l’avanzata del fronte freddo incontrerà masse d’aria calda e umida provenienti dal Nord, generando contrasti ideali per lo sviluppo di temporali violenti e fenomeni estremi.

Nel corso di domenica pomeriggio e sera, in particolare tra il Rio Grande do Sul e l’Uruguay, potranno verificarsi piogge abbondanti, forti raffiche di vento comprese tra 80 e 100 km/h e grandine di grandi dimensioni. Le aree più vulnerabili saranno le regioni occidentali e meridionali del Rio Grande do Sul, oltre alla Campanha Gaúcha, dove i fenomeni potranno risultare severi.

Calo termico e raccomandazioni alla popolazione

Il passaggio del fronte sarà seguito da un netto abbassamento delle temperature già nella giornata di lunedì 6 ottobre, accompagnato da venti intensi e cieli nuvolosi. Si passerà da un clima estivo a condizioni più tipiche della fine della primavera australe.

Le autorità locali raccomandano di prestare massima attenzione ai bollettini meteorologici e di evitare attività all’aperto durante il transito dei temporali più forti. L’arrivo di aria fredda e instabile, combinata con l’elevato contenuto di umidità, potrà infatti determinare fenomeni improvvisi e potenzialmente pericolosi.

Un episodio di instabilità tipico delle transizioni stagionali

Il Sud del Brasile si prepara dunque ad affrontare un evento meteorologico intenso, ma di breve durata, che rappresenta una delle dinamiche tipiche delle transizioni stagionali nell’emisfero australe. L’interazione tra fronti freddi oceanici e masse d’aria calda continentale continua a generare episodi di maltempo estremo, con un impatto crescente sulle attività umane e agricole della regione.