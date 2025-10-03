Maltempo Bulgaria, catastrofica alluvione a Elenite: hotel, edifici e auto travolti, almeno un morto | VIDEO

Una grave alluvione ha travolto il villaggio turistico di Elenite, nella provincia di Burgas, in Bulgaria, provocando un’evacuazione immediata e operazioni di soccorso. Il Vice Ministro dell’Interno Toni Todorov ha confermato che sei donne sono state tratte in salvo, tre delle quali turiste polacche, mentre il corpo di un uomo è stato rinvenuto nel seminterrato di un edificio. Il Consiglio dei Ministri ha convocato una riunione straordinaria per coordinare la risposta all’emergenza. Oltre dieci squadre di Vigili del Fuoco, rinforzate da unità di Nessebar e Pomorie, e da sommozzatori specializzati e mezzi anfibi di Varna, sono state dispiegate per gestire la crisi.

L’alluvione ha allagato hotel, edifici e parcheggi, lasciando i veicoli alla deriva. Le squadre di soccorso dotate di attrezzature d’alta quota hanno raggiunto diversi hotel per evacuare i residenti, sebbene le operazioni rimangano impegnative a causa dell’entità dell’alluvione. Le ricerche negli edifici colpiti continuano.

Una situazione “catastrofica”

Krastyo Peev dell’Associazione Civica “Consiglio Pubblico” ha descritto la scena come catastrofica. Ha riferito che fango e detriti stanno attraversando l’area, trascinando in mare auto, padiglioni e altre strutture. Ci sono ancora segnalazioni non confermate di vittime e persone intrappolate in edifici che necessitano di evacuazione urgente. Peev ha sottolineato la carenza di risorse e ha chiesto il supporto dei volontari, evidenziando la lentezza della risposta statale rispetto all’immediata azione civile.

Secondo il Vice Ministro Todorov, il sistema BG-ALERT è stato attivato alle 11:42 presso il complesso turistico di Elenite, che comprende quattro edifici. Le forti piogge hanno causato l’esondazione del burrone, stimata in 200-250 litri per metro quadrato in base alle stazioni vicine. Le squadre di soccorso hanno avuto difficoltà a raggiungere gli edifici sommersi, ma sono riuscite a evacuare sei donne e a recuperare la vittima, un uomo non identificato. Anche diverse auto sono state trascinate in mare.

Il Ministro dell’Ambiente e delle Acque Manol Genov ha osservato che la zona è priva di stazioni di monitoraggio meteorologico, il che complica le previsioni delle inondazioni. Ha ordinato un’ispezione presso la Direzione del Bacino per verificare se gli investimenti e i lavori precedenti nei pressi del burrone fossero stati coordinati in modo appropriato. Il Ministro del Turismo Miroslav Borshosh ha ordinato un’ispezione completa dei permessi di costruzione nei villaggi turistici per valutare se una pianificazione inadeguata abbia contribuito al disastro.

Il Ministro dell’Energia Stankov ha riferito che una sottostazione nella regione di Burgas è stata allagata, ma è stata rapidamente svuotata senza interrompere l’alimentazione elettrica. Sono state implementate misure preventive, tra cui lo spegnimento temporaneo dei trasformatori, per evitare scosse elettriche. Sono in corso il ripristino e l’ispezione delle infrastrutture dove i livelli d’acqua erano più alti.

Dispiegate squadre di soccorso navali

Il Ministro della Difesa Atanas Zapryanov ha confermato che sono state dispiegate squadre di soccorso navali con ulteriori moduli di controllo delle inondazioni in stand-by. Nel frattempo, il Ministro dello Sviluppo Regionale Ivan Ivanov ha criticato la risposta sull’autostrada Hemus, affermando che le istruzioni fornite alle autorità stradali non sono state seguite a sufficienza.