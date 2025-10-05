Maltempo Calabria: nubifragi e temporali sull’alto Tirreno, oltre 68 mm a San Donato di Ninea, strade come fiumi | VIDEO

Come previsto, la perturbazione atlantica ha raggiunto la Calabria, portando un deciso peggioramento del tempo. Le piogge più intense stanno interessando il versante tirrenico settentrionale, con temporali di forte intensità che da ore colpiscono l’area dell’Orsomarso e la costa cosentina.

San Donato di Ninea tra le aree più colpite

A San Donato di Ninea, nel cuore del massiccio dell’Orsomarso, sono caduti oltre 68 mm di pioggia in poche ore. Le stradine del borgo si sono trasformate in veri e propri torrenti improvvisati, con allagamenti e difficoltà per la circolazione locale. Si tratta del primo episodio di pioggia intensa dopo settimane di tempo stabile e secco.

Un ritorno della pioggia atteso e benefico

Questo ritorno del maltempo rappresenta un segnale importante per la stagione autunnale calabrese. Dopo un’estate prolungata e siccitosa, le precipitazioni tornano a interessare l’entroterra e le aree costiere, contribuendo a ripristinare le riserve idriche e a mitigare la siccità che ha colpito la regione negli ultimi mesi.

Previsioni per le prossime ore

Nel corso delle prossime ore, i temporali tenderanno gradualmente a spostarsi verso il basso Tirreno, mentre sul Cosentino potranno ancora verificarsi rovesci residui. I venti resteranno sostenuti dai quadranti occidentali e il moto ondoso risulterà in aumento lungo le coste tirreniche, con possibili mareggiate locali.

Verso un vero autunno calabrese

La perturbazione di queste ore segna l’inizio di una fase autunnale più dinamica, con aria più fresca in arrivo e temperature in calo. Dopo i lunghi periodi di stabilità e caldo anomalo, il ritorno della pioggia e dei venti forti indica l’arrivo del vero autunno sulla Calabria.

