Maltempo Calabria: piogge eccezionali dopo mesi di siccità, accumuli come in un intero mese in 15 ore

La Calabria torna finalmente sotto la pioggia, e questa volta con un evento meteorologico di grande rilievo. Dopo mesi segnati da una siccità severa, con ripercussioni su agricoltura, risorse idriche e territorio, la regione ha ricevuto una quantità d’acqua paragonabile all’intero mese di ottobre in appena 15 ore. L’ondata di maltempo ha preso forma sin dalle prime ore del mattino, con precipitazioni intense concentrate soprattutto sul versante ionico centrale. Le elaborazioni dei dati tra la mezzanotte e il primo pomeriggio di venerdì 31 ottobre 2025 confermano un quadro netto: sono state le province di Catanzaro e Crotone a registrare i maggiori accumuli.

Accumuli record: i dati più significativi

Ecco i valori registrati nelle località più colpite:

Cropani: 167,4 mm

Isola di Capo Rizzuto – Campolongo: 113,2 mm

Botricello: 111 mm

Borgia: 107 mm

Sellia Marina: 106 mm

Soverato: 95,6 mm

San Mauro Marchesato: 94,2 mm

Crotone città: 80,4 mm

Si tratta di valori eccezionali, che in molte aree eguagliano o superano la media pluviometrica mensile, ma concentrati in una sola giornata. Un chiaro segnale della crescente tendenza dei sistemi meteorologici mediterranei a generare fenomeni intensi e localizzati.

Pioggia benefica, ma non senza criticità

Se da un lato queste precipitazioni rappresentano un vero toccasana per un territorio provato dalla siccità, dall’altro non sono mancati momenti critici, come allagamenti, ruscellamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nelle aree costiere interessate dai temporali più intensi.

Tuttavia, rispetto ai potenziali effetti distruttivi di eventi simili, la situazione è apparsa nel complesso sotto controllo, e la pioggia ha portato con sé più benefici che problemi nell’immediato.

Un sollievo importante in un contesto delicato

È utile ricordare che, dopo un periodo prolungato di siccità, anche precipitazioni consistenti come questa non bastano da sole a colmare completamente il deficit idrico. Saranno fondamentali ulteriori piogge distribuite nelle prossime settimane per ristabilire un equilibrio idrologico più stabile.

Per ora, però, il messaggio è chiaro: la Calabria ha finalmente ricevuto una quantità di pioggia fondamentale per i suoi ecosistemi e per le riserve idriche, e questo evento meteo rappresenta un segnale positivo in un autunno segnato dalla mancanza di precipitazioni significative.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.