Maltempo, completati i lavori di rimozione alberi e recupero idraulico nel Ferrarese

Completati nel Ferrarese i lavori di rimozione di alberi pericolanti o caduti e di recupero dell’efficienza idraulica del Canale Boicelli, Po di Volano e Po di Primaro. L’intervento da oltre 1,4 milioni di euro, realizzato dall’Ufficio territoriale di Ferrara dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ha riguardato le fasce fluviali dei corsi d’acqua colpiti dal maltempo dell’agosto 2022 e dall’alluvione del 2023. Le operazioni, finanziate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e dalla Regione, hanno previsto la rimozione di alberature cadute, pericolanti o in cattive condizioni per riattivare la capacità idraulica dei corsi d’acqua.

I lavori, affidati a imprese specializzate nel settore fluviale, hanno richiesto in diversi casi l’utilizzo di pontoni e piattaforme galleggianti attrezzate con escavatori. Sono intanto in corso o in partenza nuovi interventi di taglio selettivo per altri 741mila euro complessivi. Sul Po di Volano-risvolta di Cona, nelle località di Cona, Codrea e Contrapò, è già attivo un cantiere da 171mila euro. Nei prossimi giorni partiranno altri tre interventi finanziati con 570mila euro dal Dipartimento: sul Po di Volano nel tratto della città di Ferrara e sul Po di Primaro da Ferrara a Traghetto. Anche in questo caso le attività verranno svolte con pontoni, chiatte e attrezzature idonee a ridurre le interferenze con le proprietà private. Proseguono inoltre regolarmente i lavori di sfalcio sugli argini, con particolare attenzione ai tratti più critici come il Canale navigabile Migliarino-Ostellato e il Po di Volano a valle di Codigoro.