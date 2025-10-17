Maltempo Costa Rica, devastanti inondazioni a San José: l’acqua arriva fino ai tetti | VIDEO

Le forti piogge di giovedì 16 ottobre hanno causato gravi inondazioni nel Barrio Dent, nel centro di San José, in Costa Rica. Il fiume Los Negritos è esondato e il livello dell’acqua ha raggiunto almeno due metri, travolgendo case e strade della zona. L’acqua ha ricoperto gran parte dell’area e ha quasi raggiunto i tetti delle case, causando ingenti danni materiali ad abitazioni e auto. Servizi di emergenza come i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa sono intervenuti per salvare diverse persone, compresi animali domestici. Secondo la Croce Rossa, sei persone e due animali domestici hanno dovuto essere evacuati dalle 16 abitazioni colpite. Nel frattempo, Marcelo Solano, direttore della Polizia Municipale, ha riferito di aver evacuato 17 persone rimaste intrappolate nelle inondazioni.

I cittadini hanno segnalato una situazione critica, affermando che questa è la prima volta che si trovano ad affrontare un’inondazione di questa portata.