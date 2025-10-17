Maltempo Costa Rica, devastanti inondazioni a San José: l’acqua arriva fino ai tetti | VIDEO

Maltempo Costa Rica, gli abitanti del Barrio Dent sono rimasti intrappolati nelle loro case dopo che l'acqua ha superato i due metri di altezza

maltempo costa rica

Le forti piogge di giovedì 16 ottobre hanno causato gravi inondazioni nel Barrio Dent, nel centro di San José, in Costa Rica. Il fiume Los Negritos è esondato e il livello dell’acqua ha raggiunto almeno due metri, travolgendo case e strade della zona. L’acqua ha ricoperto gran parte dell’area e ha quasi raggiunto i tetti delle case, causando ingenti danni materiali ad abitazioni e auto. Servizi di emergenza come i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa sono intervenuti per salvare diverse persone, compresi animali domestici. Secondo la Croce Rossa, sei persone e due animali domestici hanno dovuto essere evacuati dalle 16 abitazioni colpite. Nel frattempo, Marcelo Solano, direttore della Polizia Municipale, ha riferito di aver evacuato 17 persone rimaste intrappolate nelle inondazioni.

I cittadini hanno segnalato una situazione critica, affermando che questa è la prima volta che si trovano ad affrontare un’inondazione di questa portata.

maltempo costa rica

Inondazioni in Costa Rica: l'acqua entra nelle case nel Barrio Dent, a San José

