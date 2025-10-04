Maltempo, donna dispersa a Favara: le ricerche proseguono per il 4° giorno

Per il 4° giorno consecutivo proseguono le ricerche della 38enne travolta mercoledì mattina da acqua e fango durante il violento nubifragio che ha colpito Favara, nell’Agrigentino. Le operazioni di soccorso sono state ulteriormente intensificate: squadre specializzate continuano a scavare, dragare e perlustrate l’area senza sosta, in quella che ormai è diventata una vera e propria corsa contro il tempo. A supporto è arrivato anche il nucleo di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, accompagnato dall’unità cinofila “Tito”, addestrata per gli interventi in scenari di calamità naturali. Ad accoglierli, il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, colonnello Gabriele Baron.