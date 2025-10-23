Maltempo Emilia Romagna, forti temporali in atto: corsi d’acqua in deciso aumento

Forti piogge stanno colpendo l’Emilia Romagna in risalita dalla Toscana e dirette verso nord-est, interessando soprattutto zone di Parmense e Reggiano ma soprattutto Bolognese, Ferrarese, Ravennate E Forlivese-Cesenate con forti temporali. In Appennino, si registrano gli accumuli maggiori con 138mm a Lago Ballano, 122mm a Lago Scaffaiolo, 90mm al Rifugio I Taburri, 83mm a Madonna dei Fornelli, 71mm a Palanzano, 69mm a Santa Maria del Taro. Le intense piogge delle ultime ore hanno portato un deciso aumento di alcuni corsi d’acqua tra Parmense e Reggiano. Soglia arancione superata per il torrente Enza a Cedogno e Vetto, ora in calo. Il Cedra a Selvanizza aveva superato la soglia di allerta rossa; ora è in calo e sopra la soglia arancione, come segnala “Emilia Romagna Meteo”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.