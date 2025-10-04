Maltempo Emilia Romagna: temporali, burrasca e mareggiate imminenti

Una nuova fase di maltempo intenso è pronta a investire l’Emilia Romagna nella giornata di domenica 5 ottobre. Secondo gli ultimi aggiornamenti previsionali, tra le ore 10:00 e le 15:00 la fascia costiera tra Ferrara e Ravenna sarà interessata da raffiche di burrasca che potranno raggiungere i 90-100 km/h, specie nel ravennate e lungo i litorali più esposti. In mare aperto, i venti risulteranno ancora più intensi, con raffiche superiori ai 140 km/h e onde fino a 3 metri. Ciò comporterà un marcato aumento del moto ondoso con rischio di mareggiate lungo tutta la costa adriatica romagnola, in particolare nelle ore centrali della giornata.

Piogge e temporali tra mattina e pomeriggio

La giornata di domenica inizierà con un risveglio turbolento: piogge e temporali localmente intensi attraverseranno la regione da nord a sud, precedendo l’arrivo del fronte freddo principale. I fenomeni saranno rapidi ma di forte intensità, seguiti da un netto rinforzo del vento da nord-est e da un calo termico sensibile, soprattutto lungo la costa.

L’azione combinata tra vento e mare agitato potrà causare danni o disagi alle attività costiere, in particolare nelle zone più basse e soggette a ingressioni marine. Le autorità locali raccomandano di limitare gli spostamenti nelle ore centrali e di prestare la massima attenzione nei pressi dei moli e dei tratti di litorale esposti.

Un’ondata di maltempo autunnale da monitorare

Quella di domenica rappresenta una delle prime vere burrasche autunnali per l’Emilia Romagna, alimentata da una profonda depressione sul Mar Adriatico. Simili configurazioni, tipiche dei mesi freddi, possono determinare mareggiate significative e venti di tempesta anche in poche ore. Il miglioramento del tempo è atteso solo in serata, con venti in graduale attenuazione ma temperature in calo.

