Maltempo estremo Australia, tempesta a Melbourne: 2 morti in mare e danni diffusi

Melbourne è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, con raffiche di vento fino a 130 km/h che hanno interessato la città australiana e il suo litorale meridionale, causando danni e interruzioni di corrente in migliaia di case e attività commerciali. La tempesta ha avuto conseguenze tragiche al largo di Frankston Pier, dove 2 uomini hanno perso la vita in mare. Secondo la polizia, un surfista britannico di 36 anni residente nella zona di Frankston ha deciso di affrontare le onde durante il peggioramento delle condizioni meteo. Il surfista, inesperto, è stato visto in difficoltà dopo che la sua tavola si è rotta. Un amico di 43 anni ha tentato di soccorrerlo, ma entrambi sono stati travolti dalla forza del mare. Nonostante l’intervento di un elicottero di soccorso, i 2 uomini non sono sopravvissuti.

Un operatore di emergenza è stato ricoverato per aver ingerito una grande quantità d’acqua, ma è stato dimesso il giorno successivo. Oltre alla tragedia in mare, gli intensi venti hanno abbattuto alberi e rami, aggravando ulteriormente la situazione in tutto il Victoria.