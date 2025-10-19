Maltempo Francia, Bretagna sotto pioggia e vento: mare agitato e raffiche fino a 90 km/h a Carnac

La Bretagna è tornata in poche ore a un regime pienamente autunnale. Il Morbihan è tra i dipartimenti più colpiti, con un flusso da sud-ovest che convoglia aria umida e instabile. Le raffiche hanno raggiunto 60–70 km/h nelle aree interne e 70–80 km/h lungo la costa; sui capi più esposti sono state stimate punte prossime a 90 km/h. Le immagini locali mostrano un mare agitato e schiuma che sferza la battigia. Il pattern resterà improntato a una circolazione oceanica attiva. Sono attese piogge frequenti e venti sostenuti, specie sui litorali esposti, con mare generalmente agitato. Un nuovo episodio piovoso è probabile con il prossimo passaggio depressionario, aumentando la necessità di prudenza lungo la costa, in particolare nell’area di Carnac e dintorni.

Carnac: piogge frequenti e oceano in burrasca

Piogge continue fin dal mattino, con cieli molto nuvolosi e scarse schiarite.

continue fin dal mattino, con cieli molto e scarse schiarite. Vento sostenuto con raffiche vicine ai 70 km/h in litorale.

con raffiche vicine ai in litorale. Mare mosso/agitato con onde imponenti: spray e spruzzi lungo la linea di costa.

Le condizioni hanno limitato le attività balneari e nautiche; molti pescherecci sono rimasti ormeggiati in attesa di un allentamento del vento.

Bretagna di nuovo “oceanica” dopo l’avvio secco di stagione

Dopo un inizio d’autunno relativamente secco, la regione torna su valori tipici: vento, pioggia e moto ondoso marcato. Scenario suggestivo ma anche insidioso per residenti e operatori marittimi: è consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali e limitare la frequentazione delle spiagge durante i picchi di vento e mareggiata.