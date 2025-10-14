Maltempo Friuli, dal Cdm ulteriori risorse per completamento lavori dopo alluvioni autunno 2023

Il Governo, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato l’integrazione dello stanziamento di risorse per far fronte agli effetti degli eventi meteorologici che si sono verificati dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Lo stanziamento, pari a 9 milioni e 270mila euro, è a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e si aggiunge ai 9 milioni e 500mila euro già disposti con la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2024.

“Le risorse – spiega il Ministro Musumeci – sono destinate al completamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, all’attivazione di prime misure a sostegno del tessuto economico e sociale e all’avvio degli interventi più urgenti per la riduzione del rischio residuo”.