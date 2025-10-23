Maltempo Friuli: forti piogge sulla zona montana, si intensifica il vento

Nelle ultime ore, un fronte si è progressivamente avvicinato al Friuli Venezia Giulia, determinando afflusso di correnti umide da sud-ovest in quota e portando a un progressivo aumento della nuvolosità. A partire dalle ore 12, piogge hanno interessato diffusamente la regione ma con maggiore intensità sulla fascia orientale. Finora infatti piogge moderate sulla Bassa e sulla Laguna, piogge abbondanti sulle altre zone ma intense sulla zona montana, specie verso le Prealpi Giulie. Lo rende noto la Protezione Civile regionale in un aggiornamento. A partire già dalle 12, il vento da sud o sud-ovest ha iniziato a soffiare sostenuto in quota (26,8m/s sul Monte Matajur, 22,1m/s San Simeone), il vento sulla costa invece è rimasto confinato al largo sull’Alto Adriatico, fino alle 15 circa prima di cominciare a penetrare su tutta la pianura centrale e orientale con raffiche moderate in pianura ma sostenute sulla costa (20,1m/s a Grado Meteo). Il vento ha determinato l’innalzamento dell’onda verso la costa, specie tra Grado e Lignano.

I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua sono sotto le soglie di riferimento. Sono stati chiusi i guadi di Rauscedo (PN) e di Nimis (UD) sul Cornappo.

Le previsioni meteo per le prossime ore

Nelle prossime ore, spiega la Protezione Civile regionale, sono attese ancora piogge diffuse, anche temporalesche, intense sui monti, abbondanti in pianura, moderate sulla costa e sulla Bassa; in tarda serata possibili nevicate fino a 1200-1600 metri.

Sulla costa e sulla pianura, l’attuale Scirocco girerà poi a Libeccio sostenuto o forte; sulla zona montana continuerà a soffiare vento forte da sud in quota o sostenuto nei fondivalle. Non si escludono del tutto raffiche molto forti. In tarda serata, con l’ingresso dell’aria fredda del fronte, il vento girerà ulteriormente da nord o da nord-est e potrà essere sostenuto o forte su tutta la regione.

La cessazione delle piogge su tutto il territorio è attesa nelle prime ore del 24 ottobre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.