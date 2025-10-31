Maltempo Friuli, Regione: ok a piano strutturale per emergenze da 24,5 milioni

“Abbiamo deciso di rendere strutturali le misure della Regione per la messa in sicurezza del territorio a fronte delle emergenze meteorologiche. Questa nuova linea di intervento ci consente di agire in modo puntuale e tempestivo laddove si verifichino le maggiori criticità, al di fuori dell’ordinarietà. Siamo l’unica Regione in Italia a mettere in campo un simile provvedimento“. Lo ha dichiarato il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha presentato insieme all’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, il Piano straordinario di interventi in risposta alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nel 2025. Una manovra dalla dotazione complessiva di 24,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 3,1 milioni stanziati per interventi di somma urgenza in 29 Comuni a partire dallo scorso marzo.

Fedriga ha specificato come il Piano presentato non sarà “né l’unico né l’ultimo” per contrastare il cambiamento climatico. “Sappiamo che eventi atmosferici di tale portata continueranno a ripetersi nel territorio – ha osservato il Presidente -. Per questo siamo convinti che l’unica via per rispondere all’evoluzione climatica è di prevedere un intervento costante. Proseguiremo convintamente in questa direzione, in accordo con i sindaci e le comunità del territorio”.

Lo scenario meteo degli ultimi mesi in Friuli Venezia Giulia

Nel presentare i contenuti della misura, l’assessore Riccardi ha fotografato lo scenario meteorologico che ha interessato il Friuli Venezia Giulia in questi mesi. Fenomeni di forte intensità hanno determinato criticità di tipo meteorologico, idrogeologico, idraulico e meteomarino su gran parte della regione e hanno portato alla diramazione di 22 allerte da parte della Protezione Civile. Spiccano, in particolare, i 200 millimetri di precipitazioni in 24 ore a Tramonti di Sopra e di Sotto il 5 maggio e i 181 millimetri in 12 ore a Lignano il 9 settembre. Per gli interventi di somma urgenza sono state svolte complessivamente 102 missioni, con un impiego di 383 volontari e 123 mezzi.

Il Piano

Il Piano straordinario assegna risorse a 44 Comuni della Regione, principalmente per opere di mitigazione rischio allagamenti e cadute massi, per il ripristino dei dissesti di opere d’arte e dei dissesti idraulici e idrogeologici, a salvaguardia della pubblica incolumità, la messa in sicurezza dei centri abitati e la riduzione dei rischi residui per le infrastrutture funzionali alla gestione delle emergenze.

“La Regione continua a intervenire con decisione per la gestione di eventi meteorologici calamitosi – ha evidenziato Riccardi, ricordando che a seguito della tempesta Vaia sono stati aperti più di 1.200 cantieri con una spesa che ha superato i 500 milioni di euro -. Uno sforzo che sta producendo risultati importanti per rendere più sicuro un territorio messo a dura prova da condizioni climatiche sempre più frequenti, violente e circoscritte rispetto al passato. Grazie a questo impegno, riusciamo a garantire una tenuta del sistema migliore rispetto ad altre zone del Paese”, ha concluso l’assessore.