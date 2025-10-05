Maltempo Friuli-Venezia Giulia: neve tra Gorizia e Tarvisio, Bora e piogge diffuse altrove

Neve a bassa quota e temperature in netto calo stanno interessando il Friuli-Venezia Giulia, dove la nuova perturbazione atlantica ha riportato condizioni di maltempo diffuso. Fiocchi di neve sono stati segnalati fino ai 900 metri nel Goriziano e fino al fondovalle nel Tarvisiano, un fenomeno particolarmente precoce per inizio ottobre. Le precipitazioni si sono intensificate nella notte tra sabato e domenica, accompagnate da un rapido rinforzo del vento e un generale peggioramento del tempo.

Scirocco e Bora protagonisti

Durante la notte, i flussi umidi da Sud-Ovest e lo Scirocco hanno trasportato umidità verso la costa, generando piogge diffuse e persistenti. Con l’arrivo del fronte freddo, il vento ha cambiato direzione, ruotando da Nord e introducendo aria più fredda dai Balcani. Questo ha causato un repentino calo termico e raffiche di Bora molto forti in quota, specialmente sui rilievi orientali e lungo la fascia costiera tra Trieste e Grado.

Accumuli di pioggia e neve sulle Alpi Giulie

Le precipitazioni più intense si stanno concentrando sulle aree collinari e montuose del Friuli orientale, dove la combinazione di umidità e aria fredda ha innescato nevicate anche consistenti. Le convergenze tra Scirocco e Bora hanno potenziato i fenomeni nelle vallate e nelle zone prealpine, mentre la pianura occidentale registra piogge più deboli ma diffuse. Il paesaggio montano tra Gorizia, Tarvisio e Pontebba si presenta già imbiancato, offrendo uno scenario invernale insolito per la prima settimana di ottobre.

