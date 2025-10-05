Maltempo, Giani: “in 15 mesi 7 emergenze nazionali, la Toscana investe”

A causa del maltempo, “negli ultimi 15 mesi ho firmato sette volte l’emergenza regionale, che è diventata emergenza nazionale. I cambiamenti climatici ci sono e gli interventi di attenzione all’ambiente, di interruzione di quel circuito che crea l’effetto serra e sul riscaldamento del pianeta, sono interventi necessari. A chi è negazionista, e molte volte in personalità del centro-destra sento un po’ questo atteggiamento, come anche fa Trump, noi diciamo che invece” i cambiamenti climatici ci sono, “e guardate quanto investiamo, spendiamo”, per “il territorio, l’attenzione alla difesa del suolo, la capacità di creare le condizioni per prevenire gli eventi calamitosi”, “e lo facciamo in tutta la Toscana”. Così il Presidente della Regione Toscana, e ricandidato del campo largo, Eugenio Giani in una iniziativa elettorale a Grosseto con la segretaria del PD, Elly Schlein.