Maltempo Giappone, forti piogge lungo la costa di Sendai: inondazioni ed evacuazioni | VIDEO

L’aria fredda ha creato condizioni atmosferiche estremamente instabili in parte del Giappone, causando forti piogge localizzate lungo la costa intorno a Sendai, capoluogo della prefettura di Miyagi, nella regione di Tōhoku. Secondo l’Osservatorio Meteorologico Regionale di Sendai, una depressione nella regione di Tohoku ha permesso l’afflusso di aria calda e umida, mentre temperature inferiori a -15°C sono entrate ad una quota di 5.500 metri, creando condizioni atmosferiche estremamente instabili.

Dall’inizio delle piogge, a mezzanotte dell’1 ottobre, fino alle 16:00 locali, Shiogama ha registrato 154,5mm di pioggia. Le analisi radar hanno indicato che circa 100mm di pioggia sono caduti nell’area del distretto di Miyagino, nella città di Sendai, nelle ore precedenti le 11:30, portando all’emissione di un’allerta per forti piogge a breve termine, un record assoluto.

La città di Tagajo, nella prefettura di Miyagi, ha emesso un ordine di evacuazione per 29.000 famiglie e 62.000 persone in tutta la città. Sono stati aperti centri di evacuazione in 12 località della città. La città di Shichigahama, nella stessa prefettura, ha emesso un ordine di evacuazione per l’intera città e ha aperto due centri di evacuazione.

A causa delle forti piogge, i servizi ferroviari sono stati sospesi sia in entrata che in uscita sulla linea principale del Tohoku tra Sendai e Kogota, e sulla linea Senseki Tohoku tra Sendai e Ishinomaki.