Maltempo Grecia, forti piogge a Missolungi: inondazioni e salvataggi | VIDEO

Gravi inondazioni a causa di forti piogge si sono verificate oggi nella città di Missolungi, nella Grecia occidentale, mentre il maltempo ha colpito anche le zone limitrofe di Aitolikos e Neochori. Case e negozi sono stati allagati a Missolungi, mentre diverse strade sono impraticabili a causa dell’alto livello dell’acqua. Sono state osservate anche interruzioni di corrente. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto diverse chiamate per gli allagamenti, mentre i mezzi del Comune e della Regione sono costantemente al lavoro per drenare l’acqua. Allo stesso tempo, il Corpo dei Vigili del Fuoco, con il suo contingente rinforzato, rimane pronto a fornire assistenza ai cittadini. Tra i tanti interventi realizzati, i Vigili del Fuoco sono entrati in una casa allagata per salvare un bambino rimasto intrappolato a causa degli allagamenti.

Da parte sua, il Comune di Missolungi, in un comunicato, afferma che “a causa delle forti piogge, diversi tratti stradali all’interno del tessuto urbano della città sono stati bloccati dalla Polizia Stradale” e chiede ai cittadini “di evitare spostamenti non necessari e di rimanere in aree sicure fino alla normalizzazione della situazione”.

A causa dei gravi danni causati dalle piogge, tutte le scuole resteranno chiuse nella giornata di domani.

Allagamenti anche ad Aitoliko

Strade ed edifici allagati si registrano anche ad Aitoliko, dove sono caduti oltre 70 millimetri di pioggia in poche ore. I residenti della città segnalano che l’acqua è penetrata nelle case e nelle auto, mentre molte strade sono state allagate.