Maltempo in Abruzzo, il Comune di Pescara chiude parchi e riserve per rischio caduta alberi

A seguito dell’ondata di maltempo che da ieri si sta abbattendo sull’Abruzzo, con pioggia intensa e vento, visto il rischio di caduta degli alberi, il comune di Pescara dispone il divieto di accesso ai parchi e alle riserve cittadine e l’interdizione al traffico e alla sosta di alcune aree. Lo prevede l’ordinanza 135 firmata oggi dal sindaco, Carlo Masci. In particolare, il divieto di accesso ai parchi cittadini resterà in vigore fino sabato 4 ottobre, mentre quello relativo alla riserva Pineta Dannunziana e Pineta Nord – Riserva naturale di Santa Filomena fino al 5 ottobre.

Le altre misure

Disposti, poi, l’interdizione al transito di pedoni e ciclisti sul marciapiede adiacente la pineta Nord e il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi lato mare nel tratto compreso tra gli stabilimenti balneari Acapulco e Tahiti. Le misure, fa sapere Palazzo di Città, “sono necessarie per la tutela della sicurezza pubblica e per poter effettuare la verifica sulla stabilità delle essenze arboree” e proprio per questo “si invita tutta la cittadinanza alla massima collaborazione”.

