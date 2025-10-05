Maltempo in Friuli: la Bora assedia Trieste con raffiche oltre 100 km/h

A Trieste dalla scorsa notte soffia una bora sostenuta, con raffiche che superano i 100 km/h, accompagnata da pioggia intensa e da un brusco calo delle temperature. La Protezione civile, che aveva già annunciato un peggioramento delle condizioni meteo, ha emesso un’allerta gialla. Il maltempo colpisce in particolare la fascia orientale della regione, con venti molto forti sulla costa e, nel capoluogo giuliano, raffiche oltre i 100 km/h. Un miglioramento è atteso nel pomeriggio, ma intanto i Vigili del fuoco hanno già effettuato una ventina di interventi per mettere in sicurezza cornicioni, infissi e rami pericolanti.

A causa del vento e del mare agitato sono state sospese le corse del battello “Delfino Verde” tra Trieste e Sistiana. Intense precipitazioni interessano anche l’Isontino, la fascia lagunare e il Carso, con rischio di mareggiate tra Grado e Lignano.

