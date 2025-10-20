Maltempo in Libia: allerta per forti piogge nel Nord/Ovest

Il Centro Nazionale Meteorologico della Libia ha emesso un’allerta per un’ondata di maltempo nel Nord/Ovest del Paese, con piogge temporalesche da moderate a intense tra Ras Ajdir e Misurata, inclusi Jafara, Tarhuna, Msallata, Bani Walid e il Gebel Nefusa. Si prevedono allagamenti e l’attivazione di corsi d’acqua stagionali, perciò i cittadini sono invitati alla cautela. Le nubi si diraderanno in serata, mentre nel Nord/Est persisteranno venti meridionali forti e temperature elevate, con polvere sollevata e un calo termico da domani. Nelle regioni centrali e meridionali il tempo resterà stabile e mite, tra +30°C e +35°C.