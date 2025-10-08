Maltempo: in Lombardia “30 eventi meteo estremi in 7 mesi”

Con 30 eventi meteo estremi nei primi 7 mesi dell’anno la Lombardia è “la regione più colpita dell’arco alpino“: è quanto afferma il presidente regionale della CNA Giovanni Bozzini sottolineando che “tra alluvioni, frane, trombe d’aria, grandinate e ondate di calore sono 83 gli eventi registrati lungo tutto l’arco alpino e le province di Brescia, Bergamo, Como e Sondrio sono tra le più colpite“. “Il quadro si aggrava di anno in anno e mette in discussione la tenuta del sistema economico e territoriale lombardo“. A seguito di una visita di una delegazione CNA in alcuni territori lombardi colpiti dal maltempo, Bozzini sottolinea che “siamo di fronte a situazioni straordinarie che richiedono ristori tempestivi e adeguati ma soprattutto richiedono quel tipo di intervento di riassetto idrogeologico che nemmeno con soldi del Pnrr il paese è riuscito a darsi“. Il presidente chiede di “rendere detraibili” le polizze catastrofali, sottolineando però che “prevenzione, manutenzione del territorio e investimenti strutturali devono diventare priorità politiche permanenti, non solo risposte emergenziali“. “Il nostro sistema produttivo non può essere lasciato solo di fronte a fenomeni che hanno assunto ormai un carattere strutturale – conclude Bozzini – per questo serve una strategia nazionale di prevenzione, manutenzione e protezione civile permanente“.