Maltempo in Molise, tromba d’aria tra Petacciato e Termoli

Nel corso della notte appena trascorsa, il minimo del vortice ciclonico si è progressivamente spostato sulla Grecia, determinando un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni tirreniche meridionali. In Calabria e Sicilia si registra un ritorno a condizioni più stabili, con venti settentrionali in attenuazione e temperature ancora leggermente inferiori alle medie stagionali.

Residua instabilità su Adriatico e Ionio

La saccatura collegata al sistema depressionario continuerà a lambire il versante orientale nel corso della giornata, mantenendo una certa variabilità atmosferica e favorendo piovaschi isolati tra il Medio Adriatico e lo Ionio. I fenomeni risulteranno di breve durata e a carattere sparso, concentrati soprattutto lungo i litorali esposti e nelle ore centrali del giorno.

Tromba d’aria sul litorale molisano

Nelle prime ore del mattino si è verificato un fenomeno vorticoso tra Petacciato e Termoli, segnalato come tromba d’aria e associato a un sistema temporalesco in rapido transito sul Molise costiero. L’episodio, pur localizzato, conferma la persistenza di energia residua nel campo depressionario e la possibilità di fenomeni intensi anche in condizioni di instabilità marginale.

Migliora il tempo sul resto d’Italia

Nel corso delle prossime ore è atteso un graduale aumento della pressione atmosferica che favorirà un tempo più stabile e asciutto su gran parte del Centro-Sud. Qualche piovasco residuo potrà insistere sulla Puglia ionica e sulla Basilicata orientale, ma la tendenza generale è verso un miglioramento diffuso, con cieli più sereni e temperature in risalita.

