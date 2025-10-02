Maltempo, in Puglia inizia una notte da lupi: freddo invernale, nubifragi e grandine ovunque. Paesi imbiancati in collina | FOTO e VIDEO

La Puglia è esattamente l’epicentro dell’ondata di freddo e maltempo che infuria al Sud Italia, esattamente come previsto nei bollettini meteo e nelle previsioni dei giorni scorsi. L’aria fredda irrompe sull’Italia dai Balcani, mentre un Ciclone sul mar Jonio alimenta forte maltempo nel cuore del Mediterraneo: ecco perchè la Puglia è la Regione d’Italia maggiormente esposta sia al freddo che soprattutto al maltempo di queste ore. E la situazione reale sul campo conferma in totalità le attese previsionali.

Freddo eccezionale, temperature tipicamente invernali in Puglia la sera del 2 ottobre: i dati in diretta sono incredibili!

In Puglia, infatti, sta iniziando una notte da lupi. Piove a dirotto e fa freddo su gran parte della Regione: poco dopo le 20:00 della sera, quindi ancora in un orario tutt’altro che notturno, abbiamo appena +6°C a Carovigno, colpita da una grandinata pazzesca (vedi immagini a corredo dell’articolo), e ancora +8°C ad Altamura, Martina Franca e Locorotondo, +9°C ad Alberobello, Cassano delle Murge, Spinazzola, Putignano, Castellana Grotte e Noci, +10°C a Conversano, Cisternino, Acquaviva delle Fonti e Mottola, +11°C a Terlizzi, Valenzano, Rutigliano, Palo del Colle, Bitonto, Lequile, Veglie, Nardò, Galatina, Pancrazio Salentino e Squinzano, +12°C a Bari, Lecce, Brindisi, Fasano e Francavilla Fontana, +13°C a Cerignola, +14°C a Taranto.

Maltempo, le piogge torrenziali in corso: oltre 60mm nel brindisino

La pioggia cade abbondante sulle Murge, con 65mm di pioggia caduti a Fasano, 62mm a Carovigno, 60mm a Locorotondo, 43mm a Martina Franca, 40mm a Otranto, 34mm a San Vito dei Normanni, 31mm a Cisternino e a Cavallino, 29mm a Brindisi, 26mm a Conversano e a Polignano a Mare, 22mm a Putignano e a Salice Salentino, 21mm a Porto Cesareo, 19mm a Castellana Grotte, 17mm ad Alberobello, 15mm a Francavilla Fontana e a Spinazzola, 10mm a Lecce. La pioggia cade mista a grandine: molti paesi sono letteralmente imbiancati in collina, per la copiosa grandine che cade in queste ore.

Il maltempo continuerà ancora a lungo nella sera-notte e anche nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, quando le temperature diminuiranno ulteriormente raggiungendo il picco più basso di quest’eccezionale ondata di freddo artico fuori stagione.

A corredo dell’articolo le immagini da Carovigno (Brindisi), sotto la pioggia torrenziale e imbiancata pochi minuti fa da una fitta grandinata, grazie alle riprese e agli scatti di Angelo Antonio Carlucci.

