Maltempo in Sicilia, ritrovata anche la borsa della donna scomparsa a Favara

È stata ritrovata la borsetta della trentottenne scomparsa dopo che ieri mattina era stata travolta dal nubifragio che si è abbattuto su Favara. All’interno della borsa anche la foto di uno dei tre figli. A Favara sono giunti il ​​prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e il questore Tommaso Palumbo. Dal primo pomeriggio, gli operai, con le ruspe, hanno rimosso il fango e svuotato, con le idrovore, tutti i punti del vallone in cui si è accumulata acqua. L’obiettivo è capire se qualcosa che apparteneva alla casalinga o la stessa donna sono rimasti intrappolati dove si sono verificate frane.

