Maltempo inatteso in Sicilia: piogge improvvise sull’Etna e disagi durante l’Ottobrata Zafferanese | FOTO

Giornata di maltempo del tutto inattesa quella di oggi in Sicilia e in particolare lungo il versante orientale e nord-orientale dell’Etna, dove nel pomeriggio si sono sviluppati improvvisi rovesci neanche troppo localizzati. Un episodio che ha colto di sorpresa residenti, turisti e meteorologi, poiché le previsioni indicavano tempo stabile e soleggiato grazie alla persistenza dell’anticiclone. Le precipitazioni si sono concentrate soprattutto tra Zafferana Etnea, Pedara, Mascalucia e Trecastagni, interessando gran parte dell’interland catanese. A Pedara sono caduti 14mm di pioggia, mentre a Zafferana Etnea si sono registrati 8mm, valori notevoli considerando il contesto di generale stabilità atmosferica previsto.

Nel corso del pomeriggio, i fenomeni si sono estesi anche più a nord, raggiungendo Giarre, Riposto, Fiumefreddo e Calatabiano, lungo il versante nord-orientale dell’Etna e nella zona del fiume Alcantara, al confine tra le province di Catania e Messina. Le piogge sono risultate localmente intense ma molto circoscritte, tipiche di episodi convettivi pomeridiani generati dal riscaldamento diurno e dall’umidità residua nei bassi strati.

Non sono mancati i disagi alla circolazione: forti acquazzoni hanno interessato anche tratti dell’autostrada A18 Messina–Catania, dove si sono segnalate code e rallentamenti a causa della scarsa visibilità e del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia.

A farne le spese è stata anche la celebre Ottobrata Zafferanese, che proprio oggi richiamava migliaia di visitatori nel centro di Zafferana Etnea. L’improvviso peggioramento ha costretto molti partecipanti a fuggire sotto la pioggia, con lunghe code di auto e traffico in tilt lungo le vie di accesso al paese e nei comuni vicini. Disagi anche a Trecastagni, dove era in corso un’altra sagra di paese, compromessa dall’instabilità improvvisa.

Anche nel Messinese, e in particolare nell’area dello Stretto di Messina, la giornata si è rivelata ben diversa dal previsto: invece del sole e delle temperature miti promesse dall’anticiclone, la domenica è stata segnata da nubi, piovaschi e temporanee precipitazioni.

Questi episodi, pur circoscritti, dimostrano ancora una volta quanto il contesto meteorologico autunnale in Sicilia possa essere altamente variabile e sensibile a piccoli contrasti termici e orografici, soprattutto nelle aree montuose e vulcaniche come l’Etna, dove anche in condizioni anticicloniche possono formarsi celle convettive improvvise e temporali locali.

