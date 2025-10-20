Maltempo Liguria: aereo da Tirana dirottato da Genova a Milano

Un aereo della compagnia low cost Wizz Air, partito da Tirana alle 10:25 con destinazione l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, è stato dirottato su Milano a causa del maltempo. Il volo, previsto in arrivo a Genova alle 12:25, ha effettuato 3 tentativi di atterraggio, ma le avverse condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità hanno reso impossibile l’operazione. Di conseguenza, il velivolo è stato dirottato all’aeroporto di Linate.

