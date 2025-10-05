Maltempo Liguria, forti raffiche di vento a Genova: alberi e rami caduti

Le forti raffiche di vento che hanno sferzato il Nord Italia oggi hanno provocato danni e disagi anche a Genova, costringendo i Vigili del Fuoco ad eseguire interventi per rami e alberi caduti in tutta la città. Alberi caduti si registrano albero a Mele e in quartieri come Pra’ e il Monte Fasce, dove sono state danneggiate anche alcune automobili parcheggiate. Non si registrano feriti. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 70km/h.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.