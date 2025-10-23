Maltempo Liguria, forti temporali sul Levante: fiume Vara oltre la soglia di guardia

Nelle ultime tre ore, la linea temporalesca tra Mar Ligure e Tigullio si è sfaldata, ma l’intenso flusso umido sudoccidentale ha continuato ad apportare precipitazioni a carattere temporalesco sul Levante ligure in prevalenza di forte intensità sulla Val di Vara, anche molto forti sull’alta Val di Magra in Toscana, associate a intensa attività elettrica, riporta Arpal. Si sta registrando un significativo innalzamento di livello idrometrico del fiume Vara, in particolare in Alta Valle dove nelle sezioni strumentate di La Macchia e di Nasceto si sta superando la soglia di guardia. Livelli in crescita si segnalano anche sull’asta del Magra Toscano. Nel Chiavarese, il fiume Entella e i suoi affluenti hanno risposto alle piogge con una portata al colmo attualmente in transito al di sotto delle soglie di guardia.

Nelle ultime ore si è assistito a un’ulteriore brusca intensificazione della ventilazione meridionale a Levante e sull’estremo Ponente con venti di burrasca o burrasca forte con raffiche superiori a 100km/h (Monte Maure velocità media fino a 65km/h, massima fino a 109km/h; La Spezia velocità media fino a 76km/h, massima fino a 109km/h; Casoni di Suvero velocità media fino a 99km/h, massima fino a 135km/h).

Gli effetti del forte vento

A causa del maltempo sono stati molti gli interventi dei Vigili del Fuoco nel Levante. La caduta di alcuni alberi a Lavagna, a Mezzanego e a Carasco non ha provato feriti né problemi alla viabilità. Sul posto, per liberare nel minor tempo possibile le carreggiate, le squadre di Chiavari congiuntamente a quella di Rapallo.

Mareggiate

Moto ondoso in aumento. Alla Spezia l’altezza significativa dell’onda è di 3,20 metri con periodo superiore a 6 secondi; inizia così un’intensa mareggiata di libeccio, con intervallo fra un’onda e l’altra superiore ai 10 secondi, che andrà avanti tutta la notte e per buona parte della giornata di domani.

