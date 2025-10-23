Maltempo Liguria, il vento fa danni a Ventimiglia: un ferito

Un forte vento si è abbattuto dalla tarda mattinata sulle coste della provincia di Imperia, provocando danni soprattutto sulla zona di Ventimiglia, dove le raffiche hanno raggiunto gli 82km/h. Si registrano diversi alberi caduti e una persona ferita: una donna è stata colpita da alcuni pannelli (forse fotovoltaici) volati via. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Sono una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco, che sono dovuti accorrere per alberi o lamiere pericolanti in tutta la città. In corso Genova, anche per una finestra pericolante, dopo il distacco di alcuni vetri finiti sulla strada. Alcune piante sono cadute anche a Ospedaletti.

