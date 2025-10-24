Maltempo Liguria, vento forte e mareggiate: ieri 134 km/h a Casoni di Suvero, onde di 4,5 metri a La Spezia

Ieri la Liguria ha registrato raffiche di vento eccezionali, soprattutto alle 2 estremità della regione, nell’Imperiese e nello Spezzino. Secondo i dati Arpal, la raffica più intensa è stata di 134,6 km/h a Casoni di Suvero (1.070 m slm) nello Spezzino. Nell’Imperiese, Poggio Fearza ha raggiunto i 115,2 km/h (1.845 m slm), mentre Monte Maure ha registrato 111,2 km/h (210 m slm). Altri valori significativi includono 109,8 km/h a La Spezia e 100,1 km/h a Monte Rocchetta (405 m slm) nello Spezzino.

Per quanto riguarda il mare, Arpal segnala che a La Spezia le onde hanno raggiunto un’altezza massima di 4,5 metri, con un periodo di circa 9,5 secondi, ovvero l’intervallo tra un’onda e l’altra.

