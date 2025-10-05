Maltempo, linea temporalesca nel basso Tirreno: oltre 120mm di pioggia in Calabria, nella notte arriva su Sicilia e Stretto di Messina | LIVE

L’ondata di maltempo che nella giornata odierna ha colpito rapidamente l’Italia, in serata si è concentrata al Sud come ampiamente previsto in tutti i bollettini della vigilia. Una violenta linea temporalesca sta colpendo il basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia: ha provocato violenti nubifragi nel cosentino, dove sono caduti 122mm di pioggia a San Sosti, 109mm a Belvedere Marittimo, 83mm a Montalto Uffugo, 81mm a Fuscaldo, 75mm a Lattarico. Pioggia abbondante anche a Cosenza città, con accumulo pluviometrico di 37mm in centro. Molte località della provincia, dalla Sila alla Catena Costiera fino al litorale tirrenico, hanno superato i 50mm di pioggia.

In serata le piogge hanno raggiunto lametino e vibonese, mentre le precipitazioni più intense si sono estese anche alla piana di Sibari e all’alto cosentino tirrenico: anche questo ampiamente previsto nelle scorse ore.

Adesso le immagini in diretta dai satelliti evidenziano molto bene come il fronte temporalesco si stia spostando verso il basso Tirreno: è a ridosso delle isole Eolie e nella notte colpirà duramente la Sicilia tirrenica, specie il messinese, e lo Stretto di Messina.

