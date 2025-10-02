Maltempo Lombardia, 11,8 milioni di ristori per i danni di luglio 2023

Enti e Comuni della Lombardia, colpiti dall’ondata di maltempo nel luglio 2023, riceveranno finanziamenti per i lavori di ripristino e la messa in sicurezza delle città e dei territori, con il supporto dell’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione Civile. Si tratta di 233 interventi in 136 Enti locali di 9 province della Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese) per un importo totale di 11,8 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali stanziati dal Dipartimento di Protezione Civile.

“Regione Lombardia – dichiara in una nota l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – è al fianco di Enti e Comuni che hanno dovuto affrontare situazioni di emergenza e urgenza durante i gravi eventi atmosferici dell’estate 2023. Con queste risorse si finanziano interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche. Come Regione lavoriamo per il superamento dell’emergenza e per la riduzione dei rischi futuri, sempre con la prospettiva della prevenzione, in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e con le Amministrazioni locali”.

Gli interventi riguardano sia la realizzazione di 215 opere urgenti di soccorso, assistenza alla popolazione e ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, sia 18 progetti prioritari per la riduzione del rischio residuo. Le attività comprendono la rimozione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e privata e la messa in sicurezza delle reti strategiche.

La distribuzione dei fondi

La distribuzione dei fondi coinvolge tutte le province interessate. A Bergamo sono previsti 19 interventi in 14 Comuni per oltre 1,1 milioni di euro. A Brescia 56 opere in 34 Enti per oltre 2,8 milioni. A Como 21 interventi in 15 Enti per oltre 2,4 milioni. A Cremona 7 interventi per oltre 102mila euro. A Lecco 3 interventi per 820mila euro. A Monza e Brianza 24 opere per oltre 600mila euro. A Milano 94 interventi in 49 Comuni per 2,7 milioni. A Mantova 2 opere per oltre 38mila euro. A Varese 7 interventi in 5 Comuni per oltre 980mila euro.