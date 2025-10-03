Maltempo Lombardia, dalla Regione 1,9 milioni per interventi di somma urgenza nel Comasco

La Regione Lombardia ha stanziato 1,9 milioni di euro a sostegno delle comunità colpite in maniera grave dalle recenti ondate di maltempo. Di questi 1,6 milioni andranno per cinque interventi nel Comune di Blevio (Como), uno dei centri maggiormente danneggiati da frane, smottamenti ed esondazioni, 300mila per un intervento a Torno, sempre in provincia di Como.

“In momenti come questi – ha spiegato in una nota Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – la priorità è intervenire subito. Con questo primo, importante stanziamento garantiamo risposte immediate al Comune di Blevio, per mettere in sicurezza il territorio e sostenere i cittadini colpiti. Regione Lombardia è al fianco delle comunità e continuerà a lavorare senza sosta per reperire tutte le risorse necessarie, anche a favore del Comune di Torno”.

“Siamo vicini concretamente alle popolazioni che hanno subito danni in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito anche il territorio della provincia di Como – ha aggiunto Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione Civile -. La Protezione Civile sta lavorando fin dal primo giorno, in particolar modo al fianco dei Comuni, per il sostegno agli interventi svolti in somma urgenza a tutela della pubblica utilità”.

Parallelamente, Regione Lombardia è al lavoro per recuperare ulteriori fondi da destinare non solo a Blevio ma anche al Comune limitrofo di Torno, anch’esso colpito dalle medesime avversità. Le richieste complessive dei due comuni ammontano a circa 2,6 milioni di euro.