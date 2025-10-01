Maltempo Lombardia, domani riattivata la circolazione ferroviaria tra Lecco e Abbadia

Sarà riattivata domani, giovedì 2 ottobre, la circolazione ferroviaria tra Lecco e Abbadia Lariana, linea Lecco – Tirano, sospesa dal 28 settembre per i danni causati dal maltempo che ha interessato la zona nei giorni scorsi. L’intervento di oltre 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Anas (Gruppo FS Italiane), con il supporto delle ditte appaltatrici, ha consentito di ripristinare la piena funzionalità della linea nel più breve tempo possibile.

